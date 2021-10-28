Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в селе Звонарёвка Марксовского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Сегодня утром, 28 октября, в селе Звонарёвка в хозяйственной постройке на территории одного из частных домов обнаружено тело мужчины.

В ходе проведения проверки его личность установлена. Им оказался 50-летний житель Волгоградской области. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины его смерти.

Проверка продолжается.