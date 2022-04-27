Домой Рубрики Новости Саратова В среду в Саратове ожидается дождь с грозой РубрикиНовости Саратова В среду в Саратове ожидается дождь с грозой По Новости Саратова - 27.04.2022 149 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В среду 27 апреля в Саратове прогнозируются осадки. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет +18 градусов. В первой половине дня вероятен дождь с грозой. Ветер южного направления с порывами до 10 м /с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сбитый в Озинках 5-летний мальчик на велосипеде скончался в больнице Саратова 27 апреля — День рождения «памперсов» В Заводском районе Саратова отловят собак после нападения на ребенка ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Николай Панков: Сегодня День российского парламентаризма Новости Саратова - 27.04.2022 0 Поздравляю коллег - депутатов всех уровней с этим значимым праздником. И в крупных городах, и в сельских поселениях всегда очень много работы. Это и законопроекты,... Сбитый в Озинках 5-летний мальчик на велосипеде скончался в больнице Саратова 27.04.2022 27 апреля — День рождения «памперсов» 27.04.2022 В среду в Саратове ожидается дождь с грозой 27.04.2022 В Заводском районе Саратова отловят собак после нападения на ребенка 26.04.2022