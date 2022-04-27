В среду 27 апреля в Саратове прогнозируются осадки. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет +18 градусов. 

В первой половине дня вероятен дождь с грозой.

Ветер южного направления с порывами до 10 м /с. 

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА