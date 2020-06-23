С 6:00 25 июня и до 4:00 26 июня будут проводиться плановые работы в Волжском и Фрунзенском районах Саратова для подготовки оборудования к эксплуатации в предстоящий осеннее-зимний период, поэтому будет отключено холодное водоснабжение, сообщает ООО «КВС».

Профилактические и ремонтные работы коснутся жителей домов, проживающих по следующий адресам: Вознесенская, 21; Волжская, 2/10, 16, 18, 22, 24, 24/26, 28, 32, 34, 36; Волочаевский проезд, 3, 5; Григорьева, 30, 33/39, 41/43, 45, 46, 51; Комсомольская, 27, 28/30, 29, 34/38, 39, 44, 46, 46/1, 70; Московская, 35, 39, 41, 43, 43А, 43Б, 45, 47, 55, 57, 59, 59/30; Некрасова, 27, 33/35, 37, 38/40, 43А, 43/42, 46, 50, 52, 54, 65Б; Октябрьская, 29, 40; Первомайская, 42/44, 46, 47/53, 50, 51А, 56, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71 ,72, 73, 74, 75, 76; Радищева, 24, 24А, 26, 28, 64; Соборная, 23, 23/25, 33, 40, 42В; Соляная, 29, 31, 32. Также отключат водоснабжение и в частных домах в микрорайоне, ограниченном улицами: Посадского, Глебучев овраг, Волочаевский проезд, Московская, Первомайская, Комсомольская, Некрасова, Григорьева, Соборная, Мичурина, Соляная, Октябрьская.

Без воды жителей данных микрорайонов, конечно, не оставят. По заявкам районных администраций будет осуществляться подвоз воды. Жителям домов, попавших в зону отключения, рекомендуется после подачи воды в течение двух суток использовать ее только в кипяченом виде.