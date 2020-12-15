Обнародован одиннадцатый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов госдумы». Исследования проводились с августа по декабрь 2020 года.

Рейтинг составляется на основе результатов, полученных исходя из голосования на сайте портала. Также учитывается индекс активности депутатов в Госдуме, индекс медийности, индекс работы в регионе. В рейтинг не включаются председатель Госдумы и лидеры думских фракций, поскольку эксперты считают, что они находятся не в равных условиях по сравнению с другими парламентариями.

Самый высокий коэффициент полезности среди депутатов Госдумы от нашей области по-прежнему у Николая Панкова – 29,71, в июле этот показатель составлял 28,4. Он на 84 строчке рейтинга. Панков также улучшил позиции в десятке самых медийных депутатов, поднявшись с 9 места на 6-е. Вырос индекс его цитируемости с 9,16 до 12,51.

Василий Максимов занимает 231 строчку рейтинга с коэффициентом полезности 21,44. В июле он занимал 177-ю строчку с коэффициентом 23,96.

Татьяна Касаева утратила позиции, с 212 строчки общего рейтинга переместившись на 301-ю. Ее коэффициент эффективности снизился с 22,9 до 19,72.

Глеб Хор поднялся с 131 строчки рейтинга на 99-ю, его рейтинг полезности вырос с 26,01 до 27,97.

В числе наименее результативных депутатов госдумы по-прежнему остается Ольга Алимова от КПРФ. Она занимает 255 строчку рейтинга с коэффициентом полезности 20,91.