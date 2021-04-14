Завтра, 15 апреля, в День экологических знаний Экспертно-аналитическая платформа INFRAGREEN при поддержке Автономной некоммерческой организации «Равноправие» и АО «Ситиматик» проводит Межрегиональный круглый стол «Звезды зажигаются зеленым: лучшие региональные практики экологического просвещения в России».

Модератором выступит руководитель Экспертно-аналитической платформы INFRAGREEN, член экспертного совета по национальному проекту «Экология», член Совета Российского экологического общества Светлана Бик.

Авторы лучших региональных практик экологического просвещения из Москвы, Волгоградской, Мурманской, Нижегородской, Саратовской областей и Чувашской Республики представят свой опыт популяризации экологических знаний, поделятся идеями и наработками.