В день празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией состоялся телефонный разговор Председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука с Председателем Общественной палаты Республики Крым Александром Форманчуком.

В ходе беседы Борис Шинчук от всей души поздравил Председателя Общественной палаты Республики Крым со столь важным праздником, отметив историческую значимость события и то, как важно чтить и помнить эту памятную дату. Пожелал народу Крыма – народу России мира и процветания.

Стоит отметить, что для Бориса Шинчука это событие имеет особое значение, поскольку он находился в Севастополе непосредственно перед проведением референдума о статусе Крыма и мог лично наблюдать воодушевление крымчан, вызванное возвращением на Родину, их неподдельную радость. Эти впечатления он помнит и спустя 8 лет.