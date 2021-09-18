Сегодня, 18 сентября продолжается программа в честь празднования для города в Саратове. В этом году исполнился 431-й год со дня основания Саратова.

В честь этого на новом Саратовском пляже состоялся фестиваль пляжного волейбола. На поле можно увидеть несколько наиболее энергичных саратовцев, играющих на песке в уже не летнюю температуру.

Чтобы попасть на фестиваль воздушных змеев, Саратовцам придется выстроиться в очередь. Организаторы фестиваля следят за количеством человек на площадке. Напомним, что в связи с коронавирусными ограничениями, их число не должно превышать 50-ти.