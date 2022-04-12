61 год назад второй космонавт планеты Герман Титов, совершивший известный на весь мир орбитальный полет на космическом корабле «Восток – 2», приземлился на Краснокутской земле. Сегодня к его памятнику-мемориалу были возложены цветы.

В истории космонавтики полет Германа Титова стал мощным прорывом в освоении космического пространства — впервые человек продержался в космосе более суток.

Краснокутскую землю Герман Титов называл своей второй родиной. Именно здесь, 7 августа 1961 года, в 12 км. южнее города Красный Кут, приземлился спускаемый с орбиты космический аппарат с космонавтом на борту.

В честь Германа Титова названа одна из улиц Красного Кута, его имя носит Народный краеведческий музей города, у которого установлен бюст, а на месте приземления стоит барельеф с изображением космонавта.