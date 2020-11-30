Более многодетных 30 семей из Саратова получили в День матери подарки от волонтеров Саратовского НПЗ, входящего в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть».

В компании больше вниманию уделяют социальным проектам и повышению качества жизни людей — развитию медицины, науки, образования, культуры и охране природы в регионах присутствия. В рамках корпоративной программы Саратовским нефтеперерабатывающим заводом реализуются проекты, направленные на поддержку детских медицинских, учебных, социальных и спортивных организаций.

Заводчане собирают средства на лечение тяжелобольных детей из Саратова и области, а также вещи, игрушки и школьные принадлежности для многодетных семей. В рамках экологических проектах компании специалисты завода проводят в детских учреждениях просветительскую работу — интерактивные уроки «ЭкологиЯ и Безопасность», на которых рассказывают о правилах личной безопасности.

Акция, посвященная Дню матери, прошла при поддержке профсоюзной организации предприятия. Многодетным семьям вручили фрукты и полезные сладости. Такой витаминный набор нужен всей семье для укрепления иммунитета в сезон простуды, гриппа и вирусных заболеваний.

— В семье, когда делаешь дела сообща, то все успеваешь, все получается. Например, муж купает детей, гуляет с ними, делает уроки, мастерит различные поделки, помогает на кухне с приготовлением еды, в том числе жарит любимые всеми блины. Старшая дочка, которой уже 11 лет, помогает мне по хозяйству и играет с малышами, — говорит мать троих детей Виктория Полякова.