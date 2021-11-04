Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в том числе и в государственные праздники.

Как минимум, до 8 ноября в Саратовской области введен локдаун. Все массовые мероприятия отменены.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин не раз повторял на фоне стремительного роста числа ковидных больных об острой необходимости разобщения жителей региона.

Председатель областного правительства Роман Бусаргин постоянно отмечает в своем Телеграм-канале, что людям следует в вынужденные выходные не путешествовать и ходить по гостям, а по возможности изолироваться, серьёзно ограничить свои контакты и сделать прививку от новой инфекции.

Однако многие саратовцы продолжают привычный образ жизни.

Статистика неумолима: ежедневный прирост ковидных пациентов в регионе уже перевалил отметку в 600 человек.

Локдаун на бумаге, когда население легкомысленно пренебрегает защитными масками и не сидит дома с симптомами прстуды, не в состоянии сдержать коварную, все время мутирующую инфекцию.

Не исключено, что ограничительные меры будут в таком случае продлены в Саратовской области. По крайней мере, на этом решительно настаивает региональный минздрав.

Между тем, празднование Дня народного единства в условиях карантина в этом году перенесено в онлайн-формат. Экскурсии, конкурсы и другие события, посвящённые этой дате, доступны в сети интернет.