3 сентября в Год памяти и славы объявлен Днем воинской славы, сообщает министерство информации и печати области.

В честь дня окончания войны, когда советские войска в 1945 году поставили точку победой в Маньчжурской операции на Дальнем Востоке в регионе пройдут памятные мероприятия.

В этот день во всей стране запланированы разнообразные памятные мероприятия. Так, 2 и 3 сентября пройдут всероссийские «Уроки Второй мировой».

Также с последним этапом войны участников призван познакомить всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа». Военное кино тоже не останется в стороне, на разных площадках покажут фильмы «Судьба человека» и «Простые главные слова».

В день окончания войны, 3 сентября, во всех населенных пунктах России с численностью населения больше пяти тысяч пройдет «Диктант Победы», который напишут граждане еще 75 стран. Через приложение и на официальном сайте диктантпобеды.рф. можно стать участником проекта и получить потом электронный диплом.