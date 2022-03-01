В Кировском районе сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Саратова.

Оказалось, что вор проник в дом, воспользовавшись тем, что хозяин не запер жилище. Также известно, что злоумышленник пошел на преступления через несколько часов после освобождения из колонии.

Целью грабежа стал пожилой мужчина, который в это время колол лед во дворе своего дома. Жертва и вор успели обменяться взглядами. Почуяв неладное, пенсионер попытался остановить злоумышленника в момент совершения преступления. Однако пока владелец дома звонил в полицию, незваный гость вырвался, выбежал на улицу, перемахнул через забор и скрылся.

Как оказалось, из дома был похищен кошелек с семью тысячами рублей.

Мужчина описал злоумышленника прибывшим сотрудникам полиции, а уже через несколько минут его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Обвиняемый 35-летний мужчина, трижды судимый за кражи, провел на свободе всего несколько часов. Отпраздновав это событие, подозреваемый якобы направился в церковь. Как по пути заглянул в чужой дом, и где выбросил кошелек, он забыл.

Максимальное наказание за кражу с незаконным проникновением в жилище — лишение свободы до 6 лет. В настоящий момент подозреваемый ждет суда, находясь под стражей.