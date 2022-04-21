В Саратове ограничат движение и парковку транспорта на трех улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения для остановки и стоянки вступят в силу завтра, 22 апреля, с 14:00 до 18:00 по:

— набережной Космонавтов (от Обуховского переулка до Московской);

— Московской (от Чернышевского до набережной Космонавтов);

— Лермонтова (от Соляной до Челюскинцев).

Для транспорта ограничат проезд с 16:00 до 18:00. Исключение составят автомобили оперативных и аварийно-технических служб.

В сквере в 17:00 состоится торжественное открытие памятника Петру Великому.

Напомним, скульптуру установили в честь 350-летия со дня рождения Петра I и 300-летия с момента поездки императора по Волге, когда он посетил в том числе и Саратов.