Саратовская область присоединится к акции «Свеча памяти» 22 июня, в День памяти и скорби, сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.

Акции пройдет одновременно по всей стране 22 июня 2020 года минуту молчания в 12:15 по московскому времени и зажечь 27 миллионов свечей, чтобы вспомнить каждого из погибших в годы Великой Отечественной войны.

Присоединиться к акции может любой желающий и зажечь «Свечу памяти» на сайте с 15 по 22 июня 2020 года. Это будет не просто красивый жест: каждая виртуальная свеча – это один рубль, который пойдет на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.