В день Победы, 9 мая, военно-патриотические объединения региона «Боевое братство» и «Часовые Родины» почтили память погибших в Великой Отечественной войне. По информации министерства внутренней политики, участники объединения возложили цветы в парке Победы на Соколовой горе к вечному огню, памятникам и на бронемашины.

Кроме того, региональное отделение «Часовые Родины» поздравили единственного в Саратове ветерана-пограничника ВОВ, участника штурма Берлина, прапорщика Ивана Фёдоровича Самойленко. Специально для него председатель объединения Андрей Малышев исполнил песню «День Победы».

Члены «Боевого братства» в Великий день проехали по улицам городом на бронетранспортёре, а также возложили цветы к памятникам героев и почтили подвиг воинов и тружеников тыла.