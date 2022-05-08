Завтра, 9 мая, в Саратове временно ограничат движение и стоянку машин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 18:00 8 мая до 18:00 9 мая запрещается остановка и стоянка транспортных средств, а с 7:00 до 18:00 9 мая временно ограничат движение транспорта по:

— ул. Московская на участке от ул. Аткарская до ул. Соборная;

— ул. им. Разина С.Т. на участке от ул. им. Кутякова И.С. до ул. Большая Казачья;

— ул. Университетская на участке от ул. им. Кутякова И. С. до ул. Большая Казачья;

— ул. Астраханская на участке от ул. им. Кутякова И. С. до ул. Большая Казачья;

— ул. им. Пугачева Е.И. на участке от ул. Московская до ул. Большая Казачья;

— ул. им. Рахова В.Г. на участке от ул. им. Кутякова И. С. до ул. Большая Казачья;

— ул. им. Чапаева В.И. на участке от ул. им. Кутякова И. С. до ул. Большая Казачья;

— ул. Вольская на участке от ул. им. Кутякова И. С. до ул. Большая Казачья;

— ул. им. Горького А.М. на участке от ул. Челюскинцев до ул. Большая Казачья;

— ул. им. Радищева А.Н. на участке от ул. Челюскинцев до ул. Театральная пл.;

— ул. Первомайская на участке от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Соборная;

— ул. Театральная пл. на участке от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М.;

— ул. Киселева на участке от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Горького А.М.;

— ул. Челюскинцев на участке от ул. им. Рахова В.Г. до ул. Соборная.

Также для обеспечения безопасности во время проведения мероприятий 9 мая с 7:00 до 18:00 ограничат остановку и стоянку по нескольким участкам:

— ул. им. Радищева А.Н. на участке от ул. им. Кутякова И. С. до ул. им. Гоголя Н.В. по четной стороне;

— ул. им. Кутякова И. С. на участке от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Мясницкая по четной стороне;

— ул. Челюскинцев на участке от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Соборная по нечетной стороне.

С полным списком ограничений и изменений маршрутов пассажирского транспорта можно ознакомиться здесь.