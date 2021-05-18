В Саратове на время проведения Всемирного дня велосипедиста 5 июня будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения с транспорта.

Ограничения продлятся с 16:00 до 19:00. Они коснутся следующих улиц:

— Бульвар Героев Отечества на участке дороги от Панченко до Кузнецова;

— Панченко на участке дороги от южной до северной части улицы Бульвар Героев Отечества;

— параллельная дорога улицы Кузнецова на участке дороги от южной до северной части улицы Бульвар

Героев Отечества до северной части ул. Бульвар Героев Отечества.