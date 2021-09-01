Сегодня, 1 сентября, Саратовскую государственную юридическую академию посетил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин.

Перед визитом в вуз он вместе с прокурором Саратовской области Сергеем Филипенко и ректором СГЮА Екатериной Ильговой принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски, посвященной памяти Почетного работника прокуратуры СССР, доцента кафедры прокурорского надзора и криминологии академии Александра Чугунова, которая была установлена по адресу ул. Горького, д. 25.

В мероприятии также приняли участие ветераны органов прокуратуры, преподаватели и студенты Саратовской государственной юридической академии, а также родные и друзья Александра Павловича.

Далее в академии Николай Шишкин познакомился с современной инфраструктурой вуза, побывав в рамках обзорной экскурсии в интерактивном музее, посвященном 75 летию Победы в Великой Отечественной войны, в зале судебных заседаний, студенческом медиацентре Production, физкультурно-оздоровительном комплексе, криминалистическом полигоне, в отделе исторической литературы научной библиотеки, учебном центре криминалистических экспертиз и на других объектах академии.

После экскурсии состоялась встреча со студентами и преподавателями СГЮА, в рамках который будущие юристы пообщались с представителем Генеральной прокуратуры РФ на темы специфики прокурорской профессии, особенностей современного юридического образования и формирования компетенций, необходимых для успешной работы в органах прокуратуры.

—Много интересного я узнал и сегодня, и когда готовился к этой поездке. Академия –это действительно совершенно уникальное учебное заведение, которое выпускает из своих стен высококвалифицированных специалистов. И главное, что профессорско преподавательский коллектив, который здесь трудится, полон оптимизма и фундаментальных знаний, которые они передают студентам, приходящим впоследствии к нам на работу. Спасибо им за это! – отметил Николай Шишкин, который также поздравил коллектив академии с началом нового учебного года и призвал студентов быть патриотами своей альма-матер.

Затем на базе Межрегионального центра профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных служащих, который также располагается на базе СГЮА, Николай Шишкин встретился с ветеранами органов прокуратуры Саратовской области.

В завершении визита в академию почетный гость подчеркнул важность таких встреч и конструктивного общения с руководством, сотрудниками и обучающимися, отметив, что подобный диалог полезен с точки зрения обмена опытом между молодыми юристами, теоретиками и практиками.