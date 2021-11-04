Сегодня, 4 ноября, управление Россельхознадзора сообщило о регистрации гриппа птиц  на территории Дергачевского района Саратовской области

Его обнаружили накануне, 3 ноября. РНК вируса гриппа птиц обнаружен в личном подсобном хозяйстве жителя села Верхазовка Дергачевского района. Диагноз установлен по результатам отобранных проб  материала Саратовской межобластной ветеринарной лабораторией. 

Сейчас в регионе проводятся мероприятия, предусмотренные Ветеринарным законодательством по ликвидации очага инфекции.

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