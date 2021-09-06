В детском саду №203 Ленинского района Саратова массово отравились дети.

Прокурор региона Сергей Филипенко поручил организовать проверку по этому инциденту. По ее результатам выяснится, почему у детей было недомогание.

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