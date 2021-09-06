Домой Рубрики Новости Саратова В детсаду Ленинского района Саратова массово отравились дети РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В детсаду Ленинского района Саратова массово отравились дети По Новости Саратова - 06.09.2021 194 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В детском саду №203 Ленинского района Саратова массово отравились дети. Прокурор региона Сергей Филипенко поручил организовать проверку по этому инциденту. По ее результатам выяснится, почему у детей было недомогание. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Водоканал в Саратове предстанет перед судом за невыполнение обязательств Почтальоны Саратовской области бастуют и грозят начать голодовку Саратовская автомобилистка погибла от удара о дерево ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Водоканал в Саратове предстанет перед судом за невыполнение обязательств Новости Саратова - 06.09.2021 0 Мэрия Саратова будет судиться с ООО "КВС" за невыполнение своих обязательств. Об этом сообщил Михаил Исаев на своей странице в инстаграм. Компания ООО "КВС" выполнила... Почтальоны Саратовской области бастуют и грозят начать голодовку 06.09.2021 Саратовская автомобилистка погибла от удара о дерево 06.09.2021 Пятиэтажку в Саратове признали аварийной 06.09.2021 Анну Семенович хотят позвать выступать на день города в Саратове 06.09.2021