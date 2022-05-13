В Саратовской области прокуратура Волжского района с привлечением сотрудников Росгвардии провела проверку исполнения законодательства при подготовке к летней оздоровительной компании в детских лагерях «Романтик» и «Лесная Республика».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, было установлено, что в ограждении по периметру территории имеются механические повреждения, что нарушает его целостность. В результате чего пропускной и внутриобъектовый режим не обеспечивается в полном объеме. Согласно отчету ведомства, также отсутствует система охранной сигнализации. Допущенные нарушения влекут снижение уровня защищенности объекта, увеличение потенциального количества пострадавших от террористического акта людей.