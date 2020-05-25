В Орловском реабилитационном доме-интернета для детей в Марксовском районе появились случаи заражения коронавирусом. Об этом рассказала замруководителя Роспотребнадзора региона Надежда Матвеева на ежедневном брифинге.

— Зарегистрирован случай. Всех воспитанников сразу же обследовали. Выявили заражение еще у одного, которого сразу изолировали, — сказала Матвеева.

По ее словам, за остальными детьми сейчас ведется наблюдение.

Ранее редакция «НС» писала, что в вольском психоневрологическом интернате произошло массовое заражение подопечных. Региональное СУ СКР завело уголовное дело.