Инцидент произошел вечером 31 января в Балакове Саратовской области.

Как сообщил в соцсетях родитель одного из воспитанников детского сада N 16, возле крыльца учреждения собака разгрызла «ватрушку», оставленную без присмотра.

— Видно, что собачка была не маленькая! И самое удивительное, вахтерша, которая сидит на входе, ничего не видела. Заведующая говорит, что это не ее проблемы и решать она их не будет, хотя есть камеры, на которых можно посмотреть, кто приходил с собакой! Факт в другом, а если бы в этот момент выходил ребенок? Собака могла и на него напасть, а заведующей «чихать» на происходящее! — эмоционально описал ситуацию отец ребёнка, чью «ватрушку» изорвали вклочья.

Пользователи в комментариях предложили автору сообщения написать заявление в полицию.