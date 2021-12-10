Источником опасного заболевания оказалась сотрудница дошкольного учреждения.

Как сообщил заместитель мэра Саратова по соцсфере Александр Бурмак, у персонала детского сада в Ленинском районе выявлен туберкулез.

Уточняется, что в детском комбинате № 231, расположенном по адресу 3-й Студеный проезд, 1 в Ленинском районе областного центра, одна из сотрудниц дала положительный тест на чахотку.

Заведующая уверяет, что инфицированная подчиненная давно находится на больничном и никак не контактирует с детьми и остальными работниками.

В указанном детском саду уже произведены необходимые санитарные мероприятия. «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» провел исследования. Опасность заражения туберкулезом здесь, по словам Бурмака, отсутствует.

В то же время медики напоминают, что всем детям еще в роддоме делается прививка от туберкулеза БЦЖ. Она надёжно защищает человека от инфекции.