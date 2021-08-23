Сегодня, 23 августа, ряд домов в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Воды нет в домах на улице Майская 15-19. Включить ее обещают в районе 20:00.

Причина отключений — ремонт на коммуникациях.