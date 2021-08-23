Домой Рубрики Новости Саратова В домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 23.08.2021 103 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 23 августа, ряд домов в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Воды нет в домах на улице Майская 15-19. Включить ее обещают в районе 20:00. Причина отключений — ремонт на коммуникациях. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Выжившая в страшной аварии у Вольска 3-летняя девочка идёт на поправку По факту вольской трагедии возбуждено уголовное дело Вячеслав Володин сегодня работает в Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Выжившая в страшной аварии у Вольска 3-летняя девочка идёт на поправку Новости Саратова - 23.08.2021 0 Ребёнок все ещё находится в реанимации, но динамика положительная. Об этом интернет-изданию "Новости Саратова" сообщили в пресс-службе областного минздрава. - Девочка, пострадавшая в аварии, лежит в... По факту вольской трагедии возбуждено уголовное дело 23.08.2021 Вячеслав Володин сегодня работает в Саратовской области 23.08.2021 В Саратовской области 20 человек скончались от коронавируса 23.08.2021 Главный архитектор Саратова опровергла слухи об установке колеса обозрения в «Липках» 23.08.2021