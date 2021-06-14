Домой Рубрики Новости Саратова В домах на набережной Космонавтов до вечера отключили воду РубрикиНовости Саратова В домах на набережной Космонавтов до вечера отключили воду По Новости Саратова - 14.06.2021 149 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Водоснабжение домов на набережной Космонавтов и Князевском взвозе отключено до вечера, сообщает пресс-служба ООО «КВС». Из-за аварии до 20:00 не будет воды в дома № 3/5 по Князевскому взвозу и № 2,3,4,5 на набережной Космонавтов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Женщина попала в больницу после столкновения с КамАЗом в Саратове В Саратове в Юбилейном в аварии пострадало трое человек Завтра в Саратовской области ожидаются ливни и сильный ветер ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Женщина попала в больницу после столкновения с КамАЗом в Саратове Новости Саратова - 14.06.2021 0 Вечером на Сокурском тракте в Ленинском районе Саратова столкнулись КамАЗ и китайский автомобиль, сообщает пресс-служба ГИБДД города. Примерно в 17:30 14 июня 33-летний водитель грузовика... В Саратове в Юбилейном в аварии пострадало трое человек 14.06.2021 Завтра в Саратовской области ожидаются ливни и сильный ветер 14.06.2021 По Саратову ходит девушка в красном купальнике 14.06.2021 Прокуратура проверяет информацию о незаконном удержании людей в реабилитационном центре в... 14.06.2021