Водоснабжение домов на набережной Космонавтов и Князевском взвозе отключено до вечера, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Из-за аварии до 20:00 не будет воды в дома № 3/5 по Князевскому взвозу и № 2,3,4,5 на набережной Космонавтов.