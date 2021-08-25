Сегодня, 25 августа, некоторым адресам по улице Мира в Саратове отключили холодную воду в связи с ремонтом водопровода, сообщает КВС.

Без воды остались адреса: улица Мира, 9б, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13в, 13е. Вернуть воду обещают в 20:00.