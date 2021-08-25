Домой Рубрики Новости Саратова В домах на улице Мира в Саратове отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В домах на улице Мира в Саратове отключили холодную воду По Новости Саратова - 25.08.2021 83 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 25 августа, некоторым адресам по улице Мира в Саратове отключили холодную воду в связи с ремонтом водопровода, сообщает КВС. Без воды остались адреса: улица Мира, 9б, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13в, 13е. Вернуть воду обещают в 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Переезд на окраине Саратова будет закрыт 31 августа Саратовский квест-страшилка привлечен к административной ответственности Жителя Саратовской области осудили на 3 года за организацию притона ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Переезд на окраине Саратова будет закрыт 31 августа Новости Саратова - 25.08.2021 0 В последний день лета в Заводском районе Саратова закроют железнодорожный переезд. Об этом сообщает пресс-служба ПривЖД. Переезд на станции Багаевка закроют с 12:00 до 15:00... Саратовский квест-страшилка привлечен к административной ответственности 25.08.2021 Жителя Саратовской области осудили на 3 года за организацию притона 25.08.2021 Житель Энгельса скончался при непонятных обстоятельствах 25.08.2021 Житель Саратовской области осужден за кражу магнитофона 25.08.2021