В доме № 4 по улице Блинова начались восстановительные работы

В доме № 4 по улице Блинова в Саратове начались восстановительные работы.

Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

Организацию процесса, а также вопросы, касающиеся материальных выплат гражданам, обсудил губернатор Роман Бусаргин в рамках прошедшего постоянно действующего совещания.

Глава Саратова Михаил Исаев доложил, что договор на обследование и усиление строительных конструкций заключен. Кроме этого, планируется заменить окна, восстановить кирпичную кладку и утеплить фасад. Что касается пострадавшего дома №2 по Блинова, заключен договор с подрядчиками на проведение оценки технического состояния подъездов 4 и 5.

Обращаясь к главе Саратова губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что необходимо в максимально короткие сроки решить все технические вопросы. Кроме этого территория дома должна быть под постоянной охраной. На месте всегда должны дежурить соответствующие службы.

«Работы предстоит очень много. Это очень сложные работы. С учетом существующего рядом жилого массива и демонтажа нависающих конструкций. Просил бы всех не затягивать процессы. Строительный сезон идет у нас до октября включительно. Поэтому очень важно процессы максимально быстро сейчас организовать и начать соответствующую работу», — подчеркнул Роман Бусаргин.

Что касается материальной поддержки граждан, то глава региона отметил, что все необходимые средства есть в полном объёме. Всего за последние дни было принято порядка 450 заявлений на различные выплаты. Ведется работа по оказанию помощи семьям, где дети пойдут в сентябре в школу. Это 14 учащихся.

«Профильным ведомствам необходимо максимально быстро и оперативно доводить средства до граждан: написал заявление – получил соответствующую выплату в рамках законодательства», — сказал губернатор.