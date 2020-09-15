Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о дальнейшей судьбе доме Александровского — объектов историко-культурного наследия. Запись видеообращения опубликовали в группе его сторонников в соцсети Instagram.

Здание является собственностью ДОМ.РФ — федеральной структуры , помочь ему за счет бюджетных средств было невозможно. Благотворительный фонд выкупил его, как только подпишут договор, объект возьмут под охрану. Потом закажут проектно-сметную документацию на его реставрацию, это постараются сделать к началу следующего года. Тогда начнутся работы по реставрации и сохранению дома.

Федеральный политик уточнил, что сейчас идут переговоры в этом направлении с московской организации, по которой есть положительные отзывы региональных специалистов.

— В планах — использовать здание под картинную галерею, чтобы начинающие и молодые художники могли организовывать выставки. А также размещение художественной школы для ребят из малообеспеченных семей, детей-сирот в рамках Предуниверсария «Лицей-интернат 64». Первые средства, необходимые на проектирование, будут мои личные, — отметил Вячеслав Володин.

Он отметил, что профинансирует документацию по реставрации здания в рамках благотворительного проекта.

Напомним, здание планируют восстановить за пять лет.