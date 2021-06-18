Жительница дома на Большой Горной улице 28 Татьяна Влацлова пожаловалась на месячное отсутствие воды. Об этом она сообщила в соцсетях.

Гражданка уточнила, что в здании живут четыре семьи, в каждой из них есть дети.

— Причина отсутствия воды — износ трубы и ее прорыв непосредственно, где проходит автодорога на мост «Саратов — Энгельс». ООО «КВС» отказывается ремонтировать, управляющая компания ждет решения и разрешения (с их слов, а там кто знает) от администрации Волжского района в проведении ремонтных работ. Без воды не помыться, не приготовить еду. Похоже, если не коронавирус, то кишечные инфекции нас добьют, — отметила она.

Отметим, что дом введен в эксплуатацию в 1917 году, управляющая компания — ООО «Жилком».