Жильцы дома на Молодежном проезде, 5 жалуются на разрушающее здание.

Фото в сеть выложила Екатерина Андрюнина. На кадрах запечатлены дыры в стенах, заклеенные «маячками», обваливающиеся потолки, под которыми страшно ходить. Кроме того, видно, как от стены отходит лестница, а в окнах сквозные щели.

Жильцам страшно подниматься домой в таком подъезде, пишет автор поста.

Несмотря на негодование собственников жилья, в управляющей компании «Прогресс» уточнили, что порядка трех лет назад жильцы отказались от УК и возможно сейчас дом находится на непосредственном управлении. В таком случае они сами должны будут решать вопрос ремонта или выбрать управляющую организацию.

Фото: соцсети