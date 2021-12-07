По факту пожара в Ленинском районе, унесшего жизнь мужчины, следователями проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 7 декабря, жильцы дома № 13 на улице Измайлова в Саратове заметили возгорание в квартире дома, расположенной на третьем этаже. После тушения огня в помещении кухни обнаружено тело 54-летнего хозяина дома с ожогами.

Очаг возгорания располагался на кухне. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.