Дорожную драку, которая произошла 14 февраля в Заводском районе Саратова, прокомментировала адвокат.

Наталия Болдырева рассказала в своих социальных сетях, что в дорожной драке избили ее 60-летнего отца.

-Мои сын и отец возвращались домой. В два часа ночи в Заводском районе их машину начал подрезать и притирать к обочине «ВАЗ-2114» серебристого цвета. На требования остановиться отец не отреагировал и попытался уехать, но с прицепом это сделать не так легко. Они увидели представителей Росгвардии, которые стояли на обочине, подъехали к ним с просьбой о помощи. На это никто не отреагировал, — написала она.

Она также сообщила, что в ходе драки один из мужчин нанес ее отцу удар кастетом, из-за чего у мужчины вытек глаз. Сейчас его прооперировали, но врачи не дают гарантий, так как повреждена роговица.