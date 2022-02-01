Смертельное ДТП, в котором погибла совсем молодая женщина, произошло 31 января в Новобурасском районе Саратовской области.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, в 16.20 на 6-м километре автодороги Новые Бурасы – Лох – Красная речка не поделили дорогу два автомобиля.
Здесь столкнулись «ВАЗ-21043» и «Lada Granta», за рулем которой находился 35-летний мужчина
В результате автомобильной аварии 22-летняя пассажирка «Гранты» получила серьёзные травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Водитель не пострадал.
В больницу был доставлен 48-летний водитель «четверки».
Обстоятельства произошедшего выясняются.