Смертельное ДТП, в котором погибла совсем молодая женщина, произошло 31 января в Новобурасском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в 16.20 на 6-м километре автодороги Новые Бурасы – Лох – Красная речка не поделили дорогу два автомобиля.

Здесь столкнулись «ВАЗ-21043» и «Lada Granta», за рулем которой находился 35-летний мужчина

В результате автомобильной аварии 22-летняя пассажирка «Гранты» получила серьёзные травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Водитель не пострадал.

В больницу был доставлен 48-летний водитель «четверки».

Обстоятельства произошедшего выясняются.