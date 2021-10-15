Вчера, 14 октября, в Саратовской области произошла авария, унесшая жизни двух человек, сообщает пресс-служба УГИБДД по Саратовской области.

Ехавший за рулем автомобиля «Lada Priora» 61-летний мужчина превысил скорость и столкнулся с «Mercedes Benz S350». В результате столкновения «ладу» выбросило на обочину после чего она врезалась в столб электропередач.

Водитель и 23-х летняя пассажирка отечественной легковушки скончались на месте. Еще одна 23-х летняя пассажирка с травмами отправилась в больницу.