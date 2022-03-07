На днях в Балаковском районе произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя.

По данным МУ МВД «Балаковское» около трех часов дня на 261 км автодороги Саратов — Пугачев — Энгельс — Волгоград водитель «УАЗ 390945» из-за непогоды не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся на него водителем «Рено Сандеро».

49-летнего водителя «Рено» из-за травм доставили в больницу, а его 14-летнюю пассажирку направили на амбулаторное лечение.

В настоящее время городская прокуратура контролирует проведение проверки по факту ДТП.