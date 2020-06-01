31 мая в поселке Солнечном Ленинского района произошло ДТП, в котором пострадал младенец. Об этом сообщает городская госавтоинспекция.

Примерно в 18:40 по улице Тархова, 43-летний водитель KIA Sorento не справился с управлением и въехал в ВАЗ-2114 и Mitsubishi. В результате столкновения с травмами в больницу госпитализированы 29-летний водитель отечественного автомобиля, его 20-летний пассажир и годовалый малыш. А также в больницу отвезли пассажиры Mitsubishi 20-летний молодой человек и 18-летняя девушка. Обстоятельства происшествия выясняются.