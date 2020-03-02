Вчера поздно вечером в Новоузенском районе Саратовской области произошло ДТП. В котором погибли два человека, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

1 марта около 22:50 на автодороге между селами Дмитриевка и Облив Новоузенского района 24-летний водитель «десятки» в темноте не заметил припаркованную фуру MAN и въехал в нее. В результате наезда на месте погиб сам виновник аварии и его ровесник-пассажир. Они оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Второй пассажир, который заблаговременно пристегнулся, остался жив, но был травмирован. Его госпитализировали.