Вчера поздно вечером в Новоузенском районе Саратовской области произошло ДТП. В котором погибли два человека, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

1 марта около 22:50 на автодороге между селами Дмитриевка и Облив Новоузенского района 24-летний водитель «десятки» в темноте не заметил припаркованную фуру MAN и въехал в нее. В результате наезда на месте погиб сам виновник аварии и его ровесник-пассажир. Они оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Второй пассажир, который заблаговременно пристегнулся, остался жив, но был травмирован. Его госпитализировали.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here