Участниками аварии стали сразу 3 автомобиля.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, ДТП произошло вечером 16 августа в Кировском районе областного центра.

На пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Волгоградской дорогу не поделили «Chevrolet Lacetti», «Hyundai» и машина скорой помощи (ГАЗель) .

Больше всех не повезло пассажиркам «Chevrolet Lacetti» : женщина и её 13-летняя дочь получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.