Несколько человек пострадали в ДТП в Федоровском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

Вечером в пятницу на трассе 50-летний водитель Lada Largus не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Megane, за рулем которой находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП с травмами госпитализированы два пассажира Lada – 34-летняя и 63-летний мужчина и оба водителя. Пассажирке Renault Megane – 37-летней женщине медицинская помощь была оказана на месте. Десятилетний мальчик, находившийся в этой машине также госпитализирован.