За десять месяцев 2021 года в авариях получили травмы 56 детей, один несовершеннолетний погиб. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

В связи с этим с 23 по 25 ноября проводятся рейд «Дети на дороге!».

Инспекторы будут следить, как водители соблюдают правила и уступают пешеходам, а также за тем, как граждане ведут себя на дороге.

Родителям напомнили о том, что нужно объяснять своим детям — переходить дорогу следует по переходу, лучше, где есть светофор. А также надевать одежду со световозвращающими элементами.