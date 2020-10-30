На территории строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в поселке Духовницкое завершены работы по укладке покрытия, установлено ограждение и спортивные тренажеры. До середины ноября на поле появится трибуна для зрителей, хоккейная коробка, будет размечена беговая дорожка.

В прошлом году с просьбой о возведении такого объекта жители обратились в региональное отделение «Единой России», собрав около двух тысяч подписей. Секретарь регионального отделения партии, депутат госдумы Николай Панков поддержал это предложение.

— Жители провели общественные обсуждения, вышли с инициативой о строительстве. Мы вместе обсуждали, каким должен быть спорткомплекс, и где расположен. Сейчас строительные работы идут под общественным контролем. Спасибо всем, кто помогает изменить к лучшему жизнь в родном поселке, — сказал Николай Панков.

Житель Духовницкого Илья Балтаев увлекается сразу несколькими видами спорта, в том числе, футболом и волейболом. Раньше тренировки и игры проводили на школьном поле, когда оно было свободно. Теперь в поселке будут совсем другие условия для любителей спорта и здорового образа жизни.

— Вместе с другими жителями контролируем, как идет строительство. Скоро будем заниматься на современном спорткомплексе. А также проводить соревнования и товарищеские игры — к нам часто приезжают команды из Ивантеевского, Хвалынского и других районов, — отметил Илья Балтаев.