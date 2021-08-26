Домой Рубрики Новости Саратова В двух поселках Саратова отключили воду до вечера РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В двух поселках Саратова отключили воду до вечера По Новости Саратова - 26.08.2021 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 26 августа, из-за ремонта на водопроводе нет холодной воды в двух поселках Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». Без воды остались поселки Соколовогорский и Новосоколовогорский. Планируемое время окончания работ – 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В саратовских родниках нашли небезопасную воду Саратовцев ждет дождливая пятница В Саратове найден забитый насмерть мужчина ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В саратовских родниках нашли небезопасную воду Новости Саратова - 26.08.2021 0 Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили качество воды в саратовских родниках и выявили в нескольких из них нарушения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Некачественная вода обнаружилась в... Саратовцев ждет дождливая пятница 26.08.2021 В Саратове найден забитый насмерть мужчина 26.08.2021 Житель Саратовской области ради шутки украл из кафе кассовый аппарат 26.08.2021 Опасными признаны четыре родника в Саратове 26.08.2021