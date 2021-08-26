Сегодня, 26 августа, из-за ремонта на водопроводе нет холодной воды в двух поселках Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Без воды остались поселки Соколовогорский и Новосоколовогорский. Планируемое время окончания работ – 20:00.