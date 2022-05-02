В Заводском и Кировском районах Саратова отремонтируют около 80 тротуаров. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

Как он отметил, ранее при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина привели в норму все существующие и требующие ремонта пешеходные дорожки в четырех районах города.

В этом году на территории двух оставшихся районов отремонтируют порядка 80 объектов, которые нанесут на интерактивную карту.

— Проконтролировал, как ведутся работы в Заводском районе. Руководители подрядных организаций доложили, что обладают всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы оперативно производить ремонт. На некоторых адресах уже приступили к асфальтировке.

Потребовал от главы районной администрации Андрея Марусова лично следить за качеством работ. Обязательное условие принятия объекта – это заключение независимого стройконтроля о полном соответствии стандартам и нормам.

На сегодняшний день из 40 участков в Заводском районе работы ведутся на 12, еще на трех улицах ремонт завершен, — рассказал Исаев.