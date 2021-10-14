Сегодня, 14 октября, загорелся лес сразу в двух районах Саратовской области — в Вольском и Саратовском. Об этом сообщает министерство природы региона.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Лесные пожарные продолжают с ним борьбу, которую осложняет сильный ветер. Оба пожара низовые, горит трава и сухая подстилка.

В Саратовском районе в поселке Колотов Буерак в трех километрах на юг возник пожар в кленовом лесу. Площадь его составляла 0,5 гектар. От Саратовского лесхоза работают четверо человека и две единицы техники, привлечены люди и техника от сторонних организаций — еще 8 человек и три единицы техники.

Загорелся лес в двух километрах севернее Вольска. Горела трава на площади 0,5 гектарх в березовом лесу. Через 10 минут от момента сообщения пожар уже тушили сотрудники Вольского лесхоза с применением двух единиц техники. Чуть позже на место прибыли и пожарные расчеты.

Напоминаем, что в Саратовской области продолжает действовать особый противопожарный режим до 31 октября. В это время запрещено разводить костры в лесу, заезжать в лес на автомобилях, кроме дорог общего пользования.

Однако только неделю назад, 7 октября, загорелся лес в Вольском районе. Тогда причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем грибников.

—Нарушителям грозит штраф, — напомнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.