За каждым ветераном будет закреплен представитель Партии, который сможет оперативно помогать в решении того или иного возникающего вопроса.

Представители Вольского местного отделения партии «Единая Россия» проверили обеспеченность ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районе, необходимыми техническими средствами реабилитации. По итогам проведенной совместно с представителями социальных служб работы выявлено семь ветеранов, проживающих в Вольском районе и нуждающихся в данных средствах, но не обеспеченных ими на сегодняшний день. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Ковинская направила обращение на имя управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Вадима Дубривного с просьбой взять на личный контроль обеспечение данной категории льготников техническими средствами реабилитации. По ее словам, за каждым ветераном будет закреплен партиец, депутат районного собрания или городского совета, который сможет оперативно помогать в решении того или иного возникающего вопроса.

Региональный координатор проекта «Единая страна – Доступная среда» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев подчеркнул, что в партии будут добиваться обеспечения всех нуждающихся ветеранов техническими средствами реабилитации.

— Забота о ветеранах, подаривших нам Великую Победу и мирное небо – долг каждого из нас. Ситуация, когда ветераны Великой Отечественной войны остаются без необходимой им помощи, технических средств реабилитации – недопустима. Представители «Единой России» встречаются с ветеранами, поздравляют их с праздниками, днями рождения, просят не молчать о волнующих их проблемах. И в случае необходимости оказывают помощь. На днях в Красноармейске депутат городского Совета подарил жительнице блокадного Ленинграда инвалидную коляску, которая была необходима женщине для того, чтобы передвигаться по дому или выходить на улицу. Там, где средства реабилитации положены по линии соцстрахования, будем добиваться выделения их ветеранам в приоритетном порядке, в тех случаях, где подобные средства не могут быть выданы – прорабатывать варианты оказания личной помощи. Ни один ветеран не должен быть забыт. Забота о каждом представителе поколения Победителей – наша приоритетная задача, – сказал Ковалев.