В “Единой России” проведут предварительное голосование, чтобы определить кандидатов на довыборы в Саратовскую областную думу. Они состоятся по четырем округам — Волжскому, Калининскому, Марксовскому и Ершовскому в мае 2021 года.

Процедура пройдет в электронном формате 2 марта.

—Будут сформированы списки выборщиков, которые отдадут свой голос с помощью специального мобильного приложения, — отметил руководитель регионального исполкома партии Сергей Гладков.

Секретарь Саратовского регионального отделения партии, депутат ГД Николай Панков отметил, что «Единая Россия» – единственная партия, которая определяет своих кандидатов вместе с жителями. Принять участие может каждый, это должен быть человек с отсутствием судимости.