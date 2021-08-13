Завтра, 14 августа, состоится обсуждение предвыборной программы партии «Единой России», где будут озвучены основные предложения жителей области, которые поступили в Народную программу «Единой России»

Секретарь Саратовского регионального отделения партии Николай Панков отметил, что «Единая Россия» формирует свою программу на основании мнения людей.

— Только наша партия в принятии решений всегда руководствуется мнением жителей. Впервые в формировании программы могут принять участие все жители нашей области и страны в целом. Возможность внести свои предложения есть у каждого – на специальном сайте и через общественные приемные. Кроме того, в нашей области экспертное сообщество в режиме круглых столов обсуждает поступившие предложения. Чтобы народная программа действительно отражала решение тех проблем, которые волнуют людей. Инициативы и предложения жителей станут основой и войдут в проект народной программы. В нашей области уже поступило свыше 65 тысяч предложений. Все они будут проработаны. Могу сказать, что они направлены на развитие нашей области, – сказал Панков.

Напомним, сбор предложений в Народную программу партии начался с 20 июля на интернет-портале np.er.ru. Каждый мог оставить свои предложения для включения их в Народную программу «Единой России» или заполнить анкету в общественных приемных партии и депутатов.