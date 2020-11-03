Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение поддержать и.о. главы администрации Калининского района Валерия Лазарева в дальнейшем избрании на должность главы района. Такое решение принято на заседании ПРПС, которое прошло сегодня под председательством секретаря регионального отделения партии, депутата Государственной Думы Николая Панкова.

Его поддерживают фермерские хозяйства, он наладил взаимоотношения с сельхозтоваропроизводителями. Жители хорошо отзываются о нем, говорят о поддержке, которую он оказывает людям, – представил кандидатуру Лазарева член Президиума РПС Сергей Агапов.

Секретарь реготделения партии уточнил, как обстоит дело с обеспечением начальных классов горячим питанием в калининских школах и попросил держать этот вопрос на особом контроле.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс, позже закон был принят депутатами Государственной Думы.

Также Николай Панков пожелал Валерию Лазареву уделять больше времени людям, отстаивая их интересы, обращать внимание на заработную плату в хозяйствах района, качество жизни на селе, о чем неоднократно говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Первый заместитель председателя областной Думы Алексей Антонов обратил внимание кандидата на должность главы района на необходимость более тесной работы с регоператором по уборке мусора. Ранее на эту проблему жаловались, в том числе, и жители Калининского района.


СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here