Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение поддержать и.о. главы администрации Калининского района Валерия Лазарева в дальнейшем избрании на должность главы района. Такое решение принято на заседании ПРПС, которое прошло сегодня под председательством секретаря регионального отделения партии, депутата Государственной Думы Николая Панкова.

— Его поддерживают фермерские хозяйства, он наладил взаимоотношения с сельхозтоваропроизводителями. Жители хорошо отзываются о нем, говорят о поддержке, которую он оказывает людям, – представил кандидатуру Лазарева член Президиума РПС Сергей Агапов.

Секретарь реготделения партии уточнил, как обстоит дело с обеспечением начальных классов горячим питанием в калининских школах и попросил держать этот вопрос на особом контроле.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс, позже закон был принят депутатами Государственной Думы.

Также Николай Панков пожелал Валерию Лазареву уделять больше времени людям, отстаивая их интересы, обращать внимание на заработную плату в хозяйствах района, качество жизни на селе, о чем неоднократно говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Первый заместитель председателя областной Думы Алексей Антонов обратил внимание кандидата на должность главы района на необходимость более тесной работы с регоператором по уборке мусора. Ранее на эту проблему жаловались, в том числе, и жители Калининского района.





