В отделении «Единой России» в Заводском районе Саратова состоялась встреча координаторов партийных проектов. Участники обсудили итоги работы в 2020 году и построили планы на наступивший год.

Депутат Саратовской областной думы, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии Андрей Воробьев напомнил, что «Единая Россия» реализует по стране множество партийных проектов, направленных на улучшение жизни людей: «Безопасный дороги», «Локомотивы роста», «Детский спорт», «Культура малой родины» и другие.

— Время показывает, что партийные проекты эффективны. «Единая Россия» продолжит защищать интересы людей и развивать проекты, — прокомментировал парламентарий.